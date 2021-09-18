إعادة تعيين السفير ميموني كمسهل في مسار دراسة سير منظومة المنسقين المقيمين

تم تعيين ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سفيان ميموني مجددا، كمسهل بمسار دراسة سير منظومة المنسقين المقيمين. وجاء تعيين الممثل، من قبل عبد الله شهيد، رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيواصل ميموني الذي تم تعيينه من طرف الرئيس السابق للجمعية العامة، فولكان بوزكير، تولي هذه المهمة، ونظيره الدانماركي مارتين بيل-هيرمان. وهذا حسب وثيقة التعيين التي أرسلها السيد عبد الله شهيد للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ويعتبر هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الجديد للجمعية العامة، شهادة على الثقة التي وُضعت في السفير ميموني. واعترافا بقيادته وبالجهود التي بذلها حتى الآن مع نظيره الدنماركي. كما يجسد هذا التعيين الاحترام والتقدير والمصداقية الذي تتمتع بهم الجزائر داخل الأمم المتحدة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb