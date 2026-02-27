ميناء الجزائر: أوامر بتقليص مدة انتظار السفن

أمر المدير العام لميناء الجزائر اليوم بمضاعفة الجهود وإزالة جميع العراقيل التي قد تعيق السيولة المينائية، سواء كانت بيروقراطية أو لوجستيكية.

وجاء هذا في إطار في إطار تنفيذ تعليمات الوزارة الوصية الرامية إلى تحسين الخدمات المينائية وتقليل فترة بقاء السفن في عرض البحر.

وقد أجرى المدير العام لميناء الجزائر، رفقة إطارات المؤسسة، ليلة الجمعة ، دورية ميدانية مكثفة على مستوى الأرصفة.

وخلال عملية التفقد وقف المدير العام على سير العمليات ووتيرة معالجة السفن الراسية، مستمعا لانشغالات المتعاملين مع الميناء، ومتابعا عن كثب مدى تطبيق برامج العمل المسطرة.

وحسب بيان الميناء جاءت هذه الزيارة الميدانية مباشرة بعد اجتماع مصغر عقده المدير العام مع أطره، خصص لتقييم الوضعية الحالية للميناء.

وخلال الاجتماع، أسدى تعليمات صارمة تدعو إلى مضاعفة الجهود وإزالة جميع العراقيل التي قد تعيق السيولة المينائية، سواء كانت بيروقراطية أو لوجستيكية.

كما تم التشديد على ضرورة تخفيض عدد السفن في عرض البحر وتحسين مردودية الميناء، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل التكاليف الإضافية على خزينة الدولة.