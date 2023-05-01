ميناء الجزائر: إرتفاع حركة الملاحة بـ 14 بالمائة في الثلاثي الأول من 2023

شهدت حركة الملاحة البحرية بميناء الجزائر خلال الثلاثي الأول من العام الجاري إرتفاعا بأكثر من 14 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب حصيلة تحصلت عليها “وأج” من المديرية العامة لمؤسسة ميناء الجزائر، أفادت أنه تم خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2023. تم تسجيل رسو 377 باخرة منها 304 مشغلة في ميناء الجزائر العاصمة. مقابل 329 باخرة رست في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشمل الإرتفاع على وجه الخصوص ناقلات النفط بـ33 بالمائة، سفن شحن الإسمنت بـ33 بالمائة و حاملات الحاويات بـ16 بالمائة. بينما سجلت سفن نقل المسافرين إنخفاضا بـ 31 بالمائة. إضافة إلى سفن الدحرجة “الرورو” “المستخدمة في نقل السيارات” بـ7 بالمائة وناقلات البوتان بـ 6 بالمائة.

وفي نفس المسعى الإيجابي المسجل من طرف المؤسسة، إرتفع الوزن الإجمالي للسفن التجارية عند الدخول بنسبة 4.34 بالمائة. حيث إنتقل من 4.2 مليون برميل في الثلاثي الأول من 2022 إلى 4.3 مليون برميل في الثلاثي الأول من 2023. محققا بذلك 99 بالمائة من هدف 4.5 مليون برميل.

و تم أيضا تحقيق الهدف المحدد للحركة الإجمالية للبضائع عند 2.2 مليون طن للثلاثي الأول من 2023 بنسبة 85 بالمائة لتصل إلى 1.8 مليون طن. مسجلا بذلك إنخفاضا بنسبة 5.37 بالمائة مقارنة بما تم إنجازه في نفس الفترة من 2022.

إرتفاع عدد الحاويات الموجهة للتصدير بـ 28 بالمائة

من جهة أخرى، سجّل عدد الحاويات الممتلئة الموجة للتصدير بميناء الجزائر إرتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 28 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية. بفضل الإجراءات التسهيلية التي تم تطبيقها لصالح المصدرين.

وعرف معدل الحاويات بدوره زيادة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية. حيث بلغ 95 بالمائة مقابل 92 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.

كما يضاف إلى هذا التحسن مؤشر إيجابي آخر يتعلق بمردودية مؤسسة ميناء الجزائر. حيث تراجعت المدة المتوسطة لانتظار السفن في الميناء من جانفي إلى مارس 2023. كما عرفت المدة المتوسطة لبقاء السفن المعالجة على الرصيف تراجعا من 3.78 يوم خلال الثلاثي الأول من 2022 الى 3.54 يوم خلال نفس الفترة من السنة الجارية.

أما بالنسبة لحركة الركاب المتوقعة للفترة نفسها من 2023 ، و التي كانت تستهدف 62412 راكبا و 36620 راكبا بسيارته، فقد تم تحقيقها على التوالي بنسبة 58.56 بالمائة “40650 راكبا” و 77.08 بالمائة ( 28255 راكبا بسيارته.

و بخصوص الحاويات التي تم معالجتها من طرف المؤسسة، أشارت الوثيقة الى أنه تم استقبال 55955 (مكافئ عشرين قدما) خلال الثلاثي الأول 2023 مقابل توقع ب 64380 (مكافئ عشرين قدم)، حيث تم بلوغ 87 بالمائة من الهدف المنشود. و سجل هذا النشاط انخفاضا بنسبة 60ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

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