ميناء الجزائر: ارتفاع بأكثر من 42% في الصادرات خلال الثلاثي الثاني

سجلت الصادرات انطلاقا من ميناء الجزائر ارتفاعا بأكثر من 42 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب آخر حصيلة لمؤسسة ميناء الجزائر جاء ارتفاع الصادرات بفضل الزيادة المسجلة في حركة البضائع المصدرة خارج المحروقات.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن حجم البضائع المصدرة ارتفع من 307823 طنا بين مارس ويونيو 2024 إلى 438668 طنا خلال نفس الفترة من 2025، أي بزيادة نسبتها 42.51 بالمائة.

في حين سجلت البضائع المشحونة في الحاويات بغرض التصدير خارج المحروقات، نموا بـ 31.69 بالمائة خلال الثلاثي الثاني.

ووفقا للمؤسسة المينائية، ارتفعت حركة البضائع المفرغة بنسبة 15.99 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني 2024. حيث انتقلت من 1.703 مليون طن إلى 1.976 مليون طن، ويعود ذلك خصوصا إلى استيراد أعداد كبيرة من الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى.

انخفاض ملموس في فترة الرسو على الرصيف

فقد بلغ الحجم الإجمالي للبضائع المعالجة على مستوى مؤسسة ميناء الجزائر 2.414 مليون طن خلال الثلاثي الثاني 2025، مقابل 2.011 مليون طن قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة.

بينما عرفت الفترة بين مارس وجوان 2025 بتدفق كبير للمسافرين، حيث بلغ عددهم الإجمالي 79356 مسافرا، مقابل 56737 مسافر خلال الثلاثي الثاني 2024.

أي بزيادة نسبتها 39.87 بالمائة، ويرجع ذلك خاصة إلى الأسعار التنافسية التي اقترحتها شركات جديدة للنقل البحري.

وفيما يتعلق بالأداء المينائي، تراجع متوسط فترة رسو السفن على الأرصفة بشكل ملحوظ، منتقلا من 4.49 أيام خلال الثلاثي الثاني 2024 إلى 3.44 أيام في نفس الفترة من 2025، أي بانخفاض قدره 1.05 يوم.