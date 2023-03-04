ميناء الجزائر: استلام ثالث أكبر سفينة صيد بصنع جزائري

أشرف اليوم السبت، كل من وزير الصيد البحري وكذا وزير النقل، على وضع حيز الخدمة سفينتين جديدتين من صنع محلي وبسواعد جزائرية.

وحسب تصريحات صحفية لوزير الصيد البحري، للتلفزيون الجزائري، تم تسليم ثالث أكبر سفينة بصنع 100 بالمائة جزائري.

وعبر وزير الصيد البحري، عن سعادته بتدشين هذه السفن، خاصة فيما يتعلق بالسفينة كبيرة الحجم المخصصة للصيد البحري.

موضحا أن هذه العملية، تدخل في إطار تجسيد استراتيجية القطاع وتحيين اسطول صيد بحري مهيء للصيد في أعالي البحار.

وتابع الوزير، أن هذه السفينة والتي يبلغ طولها 35 مترا، صنعت في ميناء الصيد البحري زموري في بومرداس.

مضيفا أن هذه السفينة، من شأنها أن تسمح للمهنيين باكتساح الصيد في أعالي البحار. خاصة وأن الجزائر تمكنت هذه السنة من رفع حصتها من الطونة الحمراء إلى 2023 طن.