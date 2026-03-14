ميناء الجزائر.. استلام شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

تم اليوم السبت، على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، استلام شحنة جديدة من الحافلات والمقدرة بـ 568 حافلة بمختلف الأصناف، وهذا في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الهادف باستيراد 10 آلاف حافلة جديدة موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين.

واستلمت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني عبر مؤسسة تطوير صناعة السيارات. الناحية العسكرية الثانية شحنة جديدة مقدرة بـ568 حافلة من مختلف الأصناف على مستوى ميناء الجزائر. مستلمة من الشريك الصيني من أصل 6800 حافلة المبرمج استلامها من الشركاء الأجانب. لكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية و جمهورية الصين الشعبية.

حيث ستتواصل عمليات استلام باقي الكمية خلال الأيام المقبلة.

