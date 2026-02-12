ميناء الجزائر: استلام 862 حافلة جديدة

تم اليوم الخميس بميناء الجزائر استلام 862 حافلة جديدة من مختلف الأصناف

الشحنة استلمتها مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني من الشريك الصيني تحت إشراف مؤسسة تطوير صناعة السيارات

العملية تتم في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الهادف لاستيراد 10 آلاف حافلة جديدة موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين وبمتابعة شخصية من الفريق أول السعيد شنقريحة

