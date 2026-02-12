ميناء الجزائر: استلام 862 حافلة جديدة
بقلم أمينة داودي
تم اليوم الخميس بميناء الجزائر استلام 862 حافلة جديدة من مختلف الأصناف
الشحنة استلمتها مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني من الشريك الصيني تحت إشراف مؤسسة تطوير صناعة السيارات
العملية تتم في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الهادف لاستيراد 10 آلاف حافلة جديدة موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين وبمتابعة شخصية من الفريق أول السعيد شنقريحة
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/di47W