ميناء الجزائر.. تحطم رصيف عائم والمديرية تحذر

حذرت، مديرية الصيد لولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، مجهزي السفن إلى عدم ربطها برصيف عائم. كما أضافت المديرية، أن التقلبات الجوية، أسفرت عن تحطم الرصيف العائم المقابل للرصيف رقم1 في ميناء الجزائر.

وأشارت مديرية الصيد، في بيان تنبيهي لها، إلى أن ربط السفن في هذا الرصيف المحطم يشكل خطورة على قوارب الصيادين.

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كما شهدت العاصمة وضواحيها، اضطرابات جوية، متسلسلة، طيلة الأسبوع، حيث كانت الأمطار المسجلة على العديد من المناطق الوسطى جد معتبرة. وأشارت بن رقطة، أن المحطات الأوتوماتيكية التابعة للأرصاد الجوية بالعاصمة، سجلت ببرج البحري 197 ملم محليا من 1 نوفمبر ليومنا. كما جاءت منطقة محالمة في المرتبة الثانية بـ189 ملم وبوزريعة بـ172 ملم، وتنس 168 ملم، ومليانة 150 ملم. إضافة إلى الدار البيضاء 113 ملم محليا وميناء الجزائر 108 ملم محليا.

وأوضحت، بن رقطة، أن تواجد الكتلة الهوائية الباردة والتي كانت مرتبطة بالاضطراب الجوي اللي كان متواجدا في اوروبا. الأمر الذي أدى إلى انعزال في الضغط الجوي وأصبح متمركز أمام البحر الأبيض المتوسط -تضيف المتحدثة-.

كما أضافت، أن كل هذه العوامل أدت إلى اندفاع هواء ساخن وتغذية من الشمال بهواء بارد أدى إلى ظهور اضطرابات جوية. وهذا ما يفسر الكميات الأمطار المعتبرة المتساقطة على المناطق الوسطى نظرا انه يخص المناطق الساحلية للوطن.

وعن توقعات الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة، قالت المتحدثة، إن النماذج المتواجدة، تتوقع تحسن في حالة الطقس ابتداء من نهار اليوم. لكن ابتداء من يوم الخميس وإلى غاية 19 من نوفمبر –تضيف بن رقطة- “ممكن أن نعيش تسلسل اضطرابات جوية. حيث ستكون متقطعة بفترات تحسن مؤقتة في الناطق الوسطى والشرقية للوطن.

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