ميناء الجزائر..تعليمات وزارية بدعوة المتعاملين الاقتصاديين إلى استلام بضائعهم

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ظهيرة يوم الخميس، بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى ميناء الجزائر. خصصت للوقوف على سير النشاط بهذا المرفق الاستراتيجي ومعاينة ظروف العمل ومستوى الخدمات المقدمة.

وخلال اجتماعه بمسؤولي وإطارات الميناء، شدد السيد الوزير على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المينائية. مؤكداً أن الدولة وضعت كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة تحت تصرف القائمين على هذا المرفق. بما يقتضي العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق النجاعة المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات بتسريع معالجة البضائع وإخراجها في آجال وجيزة، ودعوة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استلام بضائعهم. بما يساهم في تخفيف الضغط على الميناء. والقضاء على مظاهر الاكتظاظ، وتقليص آجال معالجة البضائع. وضمان انسيابية أكبر في حركة السفن والعمليات المينائية.

كما أمر الوزير بالسهر على تطبيق نظام العمل المتواصل واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية النشاط وتسريع وتيرة معالجة مختلف العمليات المينائية، مؤكداً ضرورة الوصول إلى وضعية يتم فيها القضاء على فترات الانتظار برحاب الميناء.

ودعا سعيود إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، لاسيما مصالح الأمن الوطني والجمارك، بما يضمن انسيابية العمليات وسرعة المعالجة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على نظافة الميناء والتكفل الفوري بمخلفات الأشغال، مع الحرص على صيانة التجهيزات والمنشآت في آجالها المناسبة.

كما ثمن الوزير النتائج الإيجابية المحققة على مستوى الموانئ الجزائرية، والتي تعكس الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة وتعزيز الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات المينائية.

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