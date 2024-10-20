ميناء الجزائر: خطوة جديدة لتسهيل الإجراءات الجمركية

كشف رئيس مفتشية أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة على مستوى المديرية، المراقب العام، عبد القادر شيبان، عن إطلاق تجربة جديدة تتعلق بإعداد سندات الجمارك عبر المنصة الجمركية الرقمية ألساس.

وقال ذات المسؤول، في ندوة صحفية، اليوم الأحد،أنه ولتسهيل الإجراءات الجمركية، لاسيما المتعلقة بسندات المرور. سيتم إطلاق تجربة جديدة تتعلق بإعداد سندات الجمارك عبر المنصة الجمركية الرقمية ألساس.

كما أشار إلى هذه الخطوة ستمكن المسافرين من “إتمام إجراءاتهم الجمركية بسرعة وسهولة. مما يخفف من عبئ الانتظار ويعزز كفاءة المعالجة”.

ومن جهة أخرى، كشف ذات المسؤول، أن عدد المسافرين الذين تم معالجتهم خلال موسم الاصطياف 2024، على مستوى ميناء الجزائر، بلغ 232 ألف و868 مسافر “92 ألف 754 عند الذهاب و114 ألف و140 عند الوصول”.

في حين بلغ عدد البواخر التي تمت معالجتها 196 باخرة “98 عند الوصول و98 عند الذهاب”.

كما بلغ عدد مركبات السواح المعالجة من طرف مصالح الجمارك بميناء الجزائر، خلال موسم الاصطياف 2024، 85 ألف و235 سيارة “50 ألف و901 سيارة عند الوصول و34 ألف و334 سيارة عند الذهاب”.

وبخصوص سندات عبور السيارات الممنوحة، أوضح المسؤول ان عددها بلغ 42 ألف و606 سند “23 ألف و552 سند على متن البواخر، و19 ألف و54 سند على مستوى الميناء”.

وخلال الفترة ذاتها، تم تدعيم العنصر البشري على مستوى كافة المرافق الجمركية، وكذا تفعيل خلايا الإستقبال والتوجيه من أجل ضمان التكفل السليم والسريع بالمسافرين.

وأكد شيبان أن ميناء الجزائر “يحتل المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص حركة المسافرين”.

ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 جمركة حوالي 13 ألف و621 سيارة أقل من 03 سنوات مستوردة. بقيمة رسوم جمركية تجاوزت 4ر6 مليار دج، مقابل5122 سيارة خلال السنة الماضية (+166 بالمائة).

تسجيل أكثر من 1100 عملية حجز بميناء الجزائر العاصمة

هذا وتمكنت مصالح المديرية الجهوية للجمارك الجزائر- ميناء خلال الفترة بين 1 جانفي و30 سبتمبر الماضي، من القيام ب 1124 عملية حجز سلع. بقيمة إجمالية تقدر بأزيد من 80 مليون دج. بينما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 183 مليون دج.

ومن بين العمليات “النوعية” المسجلة، تم على هامش الندوة، عرض أمثلة حجز 1001 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج. بحوزة، مسافر أجنبي. إضافة إلى حجز 9120 قرص مهلوس و32 غرام من المخدرات بقيمة31 مليون دج.

أما في إطار التصدير غير الشرعي للسجائر، تمكنت مصالح الجمارك من القيام ب102 عملية. تم على إثرها حجز 2171 خرطوشة من السجائر بقيمة 8 مليون دج.

كما تم حجز كميات من قطع الغيار المستعملة والجديدة بقيمة المحجوزة بلغت 256 مليون دج.

وتم حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية بقيمة 44 مليون دج، ومواد تجميل بقيمة 108 مليون دج وهوانف نقالة بقيمة 4 مليون دج.

وتأتي هذه الحصيلة المسجلة، في إطار حرص إدارة الجمارك على ممارسة مهامها الرقابية بأعلى معايير الجودة والفعالية.