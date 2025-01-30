ميناء الجزائر: فتح 4 مكاتب للصرف

قام نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بهان، اليوم الخميس، بزيارة إلى ميناء الجزائر.

وحسب بيان مؤسسة ميناء الجزائر عبر صفحتها على الفيسبوك تفقد بن بهان تفقد خلاله زيارته، أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة على مستوى المحطة البحرية للمسافرين.

ومن المنتظر أن تشرع هذه المكاتب في تقديم خدماتها قريبا في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، المتعلق برفع قيمة المنحة السياحية لفائدة المواطنين الجزائريين.

وخلال الزيارة أعرب بن بهان عن رضاه التام لإنجاز هذه العملية المندرجة في إطار تطبيق تعليمات السلطات العمومية لإنشاء وتجهيز مكاتب صرف العملة لفائدة المسافرين على مستوى المحطة البحرية.

كما أشار البيان إلى أن مصالح مؤسسة ميناء الجزائر خصصت مواقع ملائمة لطبيعة نشاط مكاتب الصرف بالمحطة البحرية تنسجم مع المسار الذي تتطلبه إجراءات الرحلات البحرية.

وفقا للمصدر ذاته وتعد هذه المكاتب، الأولى من نوعها في الجزائر إلى اليوم ومن شأنها أن توفر للمسافر عبر المحطة البحرية الكثير من الجهد للقيام بعملية الصرف.