ميناء الجزائر: كل الإمكانيات متوفرة لاستقبال سفينتين محملتين بالأغنام اليوم

ترأس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، عبد الحميد بوالعام، الإثنين، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة استقبال سفينتين محملتين بالأغنام في آن واحد اليوم الثلاثاء في إطار الاحتفال بعيد الأضحى.

وحسب بيان لمؤسسة ميناء الجزائر، اللقاء جرى بحضور ممثلي مجمع مدار ووكيل العبور. إلى جانب المدراء العملياتيين لمؤسسة ميناء الجزائر.

من جهتهم، أكد ممثلو مجمع مدار على أن الوسائل اللوجيستية والشاحنات جاهزة لمعالجة السفن. و التي تخص كلا من logitrans و alviar.

كما وجّه المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، تعليمات لإطاراته لتسخير كل الإمكانيات والوسائل اللازمة لمعالجة كلا الباخرتين، مع تخصيص مسلك خاص بالشاحنات وتعيين فرقة خاصة مكونة من أعوان الأمن ومراقبي الميناء. للوقوف على عملية دخول وخروج وشحن الشاحنات التي ستعطى لها الأولوية الكاملة.

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