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الوطني

ميناء الجزائر.. وصول سفينة شراعية تابعة للقوات البحرية الايطالية

بقلم أسماء.ع
ميناء الجزائر.. وصول سفينة شراعية تابعة للقوات البحرية الايطالية
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وصلت، اليوم الخميس،  إلى ميناء الجزائر السفينة الشراعية التابعة للقوات البحرية الايطالية CHAPLIN.

وكان على متن السفينة الشراعية،  6 من رجال البحرية. والذين سيقومون برحلة تعليمية في البحر الأبيض المتوسط.

كما تشمل الزيارة  في الجزائر محطة ثانية في وهران، حيث ستبحر السفينة في 3 أغسطس/أوت باتجاه اسبانيا.

رابط دائم : https://nhar.tv/M9Sv1
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