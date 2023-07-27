ميناء الجزائر.. وصول سفينة شراعية تابعة للقوات البحرية الايطالية
بقلم أسماء.ع
وصلت، اليوم الخميس، إلى ميناء الجزائر السفينة الشراعية التابعة للقوات البحرية الايطالية CHAPLIN.
وكان على متن السفينة الشراعية، 6 من رجال البحرية. والذين سيقومون برحلة تعليمية في البحر الأبيض المتوسط.
كما تشمل الزيارة في الجزائر محطة ثانية في وهران، حيث ستبحر السفينة في 3 أغسطس/أوت باتجاه اسبانيا.
È giunto oggi, nel porto di Algeri, il veliero-scuola della Marina Militare 🇮🇹 CHAPLIN con a bordo 6 aspiranti Guardiamarina in viaggio di istruzione nel Mediterraneo. La visita in 🇩🇿 prevede una seconda tappa a Orano, da dove il veliero salperà il 3 agosto con prua verso la 🇪🇸 pic.twitter.com/5uBehy2Hnx
— Italy in Algeria (@ItalyinAlgeria) July 27, 2023
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