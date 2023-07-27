ميناء الجزائر.. وصول سفينة شراعية تابعة للقوات البحرية الايطالية

وصلت، اليوم الخميس، إلى ميناء الجزائر السفينة الشراعية التابعة للقوات البحرية الايطالية CHAPLIN.

وكان على متن السفينة الشراعية، 6 من رجال البحرية. والذين سيقومون برحلة تعليمية في البحر الأبيض المتوسط.

كما تشمل الزيارة في الجزائر محطة ثانية في وهران، حيث ستبحر السفينة في 3 أغسطس/أوت باتجاه اسبانيا.