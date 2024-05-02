ميناء الجزائر: وقفة ترحم على أرواح شهداء التفجير الإرهابي للمنظمة السرية الفرنسية

نظمت اليوم الخميس بميناء الجزائر العاصمة وقفة ترحم على أرواح العمال الجزائريين. الذين سقطوا شهداء التفجير الإرهابي الذي نفذته المنظمة المسلحة السرية الفرنسية في 2 ماي 1962.

وقد حضر مراسم إحياء الذكرى الـ62 لهذا الإعتداء الإجرامي، كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق،العيد ربيقة. ووزير النقل، محمد لحبيب زهانة، وممثلي السلطات المحلية لولاية الجزائر وأسلاك الأمن الوطني والجمارك الجزائرية والحماية المدنية. حيث تم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء هذا التفجير الارهابي. وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وقال وزير المجاهدين أن الوقفة تندرج في إطار إستذكار التضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار في سبيل استرجاع السيادة الوطنية من مستعمر غاشم. تفنن في استخدام أبشع الطرق من أجل إبادة شعب تمسك بحقه في الحرية. كما ذكّر بمجازر المنظمة المسلحة السرية الفرنسية التي نفذت أزيد من 400 عملية عسكرية. و 2300 تفجير من بينها التفجير الإرهابي الذي خلف ضحايا أبرياء. من عمال ميناء الجزائر وكذا من طالبي الشغل بهذا الميناء”.

من جانبه، أكد وزير النقل أن عمال القطاع بمن فيهم عمال ميناء الجزائر على استعداد تام لمواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمانة الشهداء وصون رسالتهم التي كتبت بدمائهم الزكية داعيا إلى بذل المزيد من الجهد لرفع التحديات. والمساهمة في تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود في الجزائر الجديدة.

بدوره، نوه الرئيس المدير العام لميناء الجزائر، رابح بسكري، بالتضحيات التي قدمها عمال ميناء الجزائر خلال الثورة التحريرية المجيدة. مؤكدا في نفس الوقت تجند والتزام العمال للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.