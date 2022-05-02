ميناء الجزائر: وقفة ترحم على أرواح شهداء إعتداء 2 ماي 1962

تم اليوم الإثنين بميناء الجزائر العاصمة، إحياء الذكرى الـ 60 المخلدة لأرواح العمال الجزائريين. الذين استشهدوا إثر اعتداء إرهابي نفذته المنظمة المسلحة السرية الفرنسية بميناء الجزائر في 2 ماي 1962.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد حضر هذه الوقفة إلى جانب الرئيس المدير العام لميناء الجزائر العربي محمد وعمال الميناء. وممثلين عن وزراتي المجاهدين والنقل والمنظمة الوطنية للمجاهدين. بالإضافة كذلك إلى السلطات المحلية والعسكرية لولاية الجزائر.

كما تم بالمناسبة، وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء هذه المجزرة بالمدخل الرئيسي لميناء الجزائر. وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء هذا الإعتداء الإجرامي.

من جهته قال المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر بسكري رابح، أن “هذه الذكرى الأليمة ستبقى محطة بارزة في نضال الشعب الجزائري”. مضيفا في سياق ذي صلة، أنها “ذكرى تاريخية ستبقى خالدة في تاريخ العمال الجزائريين المتطلعين آنذاك لإستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية”.

يذكر أن هذا الإعتداء الإرهابي الذي نفذته عصابات المنظمة المسلحة السرية الفرنسية في مثل هذا اليوم من سنة 1962. خلّف سقوط 200 شهيد من العمال الجزائريين بميناء الجزائر. وكذا مواطنين وأزيد من 250 جريح أصيبوا على إثر تفجير سيارة مفخخة أمام مركز توظيف عمال الموانئ.