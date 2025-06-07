ميناء الجزائر يتدعم بـ 4 رافعات للحاويات الفارغة

تدعمت مؤسسة ميناء الجزائر، بأربعة (04) رافعات للحاويات الفارغة (Chariots de manutention de conteneur vide)، حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة اليوم السبت.

وأوضح المصدر نفسه، أن مؤسسة ميناء الجزائر استلمت اليوم السبت، أربعة (04) رافعات مخصصة لمناولة الحاويات الفارغة. من علامة SANY العالمية، وهذا في إطار تنفيذ تعليمات وزير النقل السعيد سعيود، الرامية إلى دعم قدرات الموانئ الوطنية وتحسين أدائها.

كما أشار البيان، أن هذا التدعيم يأتي في سياق حرص المؤسسة على تطوير عتادها التقني وتعزيز قدراتها التشغيلية. بما يسمح بتسريع وتيرة معالجة السفن وتحسين فعالية مناولة الحاويات الفارغة. وهذا ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وشروط التنافسية.

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