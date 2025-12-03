ميناء الجزائر يتدعم بـ6 آليات جديدة لتصفيف الحاويات

واصلت مؤسسة ميناء الجزائر تعزيز أسطولها المخصص لمناولة الحاويات. من خلال تدعيمه بستة آليات جديدة لتصفيف الحاويات Cavalier Gerbeur.

الإجراء جاء تعزيزا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى عصرنة الموانئ الوطنية، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. الهادفة إلى رفع أداء المرافق المينائية وتحسين نجاعتها التشغيلية.

كما يأتي هذا الاقتناء ليضاف إلى سلسلة من العمليات السابقة التي تم تجسيدها ميدانيا بفضل المتابعة المباشرة للوزير. حيث تم مؤخرا دعم قدرات الميناء بـرافعات شوكية جديدة مما سمح بتحسين عملية مناولة الحاويات ورفع القدرة الإستيعابية للميناء.

وقد مكّن هذا البرنامج المتكامل من تعزيز القوة اللوجيستية للميناء، وتقليص مدة مكوث السفن. بالإضافة كذلك إلى تسهيل عمليات الشحن والتفريغ، بما يضمن ديناميكية أكبر في الحركة التجارية ويدعم تنافسية الموانئ الوطنية.

وأضافت وزارة الداخلية والنقل، أن مواصلة تدعيم الأسطول بالمعدات الحديثة يعكس الإرادة الجادة التي يقودها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل لتطوير منشآت الموانئ. وتحويلها إلى أقطاب لوجيستية فعالة تستجيب لمتطلبات التجارة البحرية الحديثة

