ميناء الجزائر يستقبل غدا الثلاثاء باخرتين محملتين بالأضاحي المستوردة

يستقبل ميناء الجزائر العاصمة غدا الثلاثاء باخرتين محملتين بالأضاحي المستوردة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها ميناء العاصمة باخرتين دفعة واحدة. إذ أقلعت الباخرتان منذ ساعات من ميناء قرطاجنة وعلى متنها كباش إسبانية.

وكان المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، قد ترأس اليوم اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة استقبال السفينتين. ووجّه تعليمات بتسخبر كل الإمكانيات والوسائل اللازمة لمعالجة كلا الباخرتين. مع تخصيص مسلك خاص بالشاحنات وتعيين فرقة خاصة مكونة من أعوان الأمن ومراقبي الميناء للوقوف على عملية دخول وخروج وشحن الشاحنات التي ستعطى لها الاولوية الكاملة.

ومن جتهه، يستقبل ميناء عنابة هو الآخر غدا باخرة محملة بالأضاحي المستوردة من رومانيا.