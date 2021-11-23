ميناء الجزائر يفوز بجائزة الربط بين الموانئ

تحصل ميناء الجزائر على جائزة الربط بين الموانئ “بورت كونكتيفيتي أوارد” الذي تمنحه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. في اطار صالون النقل واللوجستية ” لوجيستيكال 2021″.

وقد حضر حفل تسليم الجائزة وزير النقل عيسى بكاي وممثلي الغرفة والموانئ الوطنية اضافة الى عدة ممثلين ديبلوماسيين.

وسلمت الجائزة الثانية “أحسن نمو في الربط” لميناء عنابة فيما عادت الجائزة الثالثة “أحسن مصدر” لميناء أرزيو.

وخلال هذا الحفل، ذكر وزير النقل بأهمية الهياكل القاعدية ووسائل النقل واللوجستية في استقرار الاقتصاد العالمي والوطني. مبرزا الجهود الرامية إلى إعادة إعطاء الدور الاستراتيجي لهذا القطاع الذي يعتبر عمود النشاط التجاري والاقتصادي”.

بالإضافة إلى ذلك، صرح بكاي أن الوزارة تعمل على تطوير النقل بكل أنواعه سيما من خلال مجمع سيربور. من أجل تطوير الموانئ الوطنية حتى تستجيب هذه الأخيرة إلى المقاييس الدولية.

كما أردف قائلا “تلقينا عدة طلبات من أجل الاستثمار الخاص في قطاع نقل البضائع. وبعد الموافقة عليها فان ذلك سيغير واقع النقل في الاقتصاد الوطني”.

يذكر أن الصالون الدولي للنقل و اللوجستية ” لوجيستيكال 2021 ” ينظم من 22 الى 25 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة.

زيادة على ذلك، فإن صالون لوجيستيكال الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بقصر المعارض الصنوبر البحري. تحت شعار ” رقمنة السلسلة اللوجستية” يعرف مشاركة أكثر من 70 عارضا.

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