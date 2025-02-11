ميناء العاصمة.. أوامر صارمة بالالتزام بمواعيد إنجاز توسعة مناطق الشحن

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بميناء الجزائر، جملة من التعليمات تتعلق بتعزيز المنشأة بالموارد البشرية والمادية اللازمة، والحرص على العمل بنظام 24/24ساعة، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء ذلك خلال قيام الوزير بزيارة ميدانية لميناء الجزائر، بحضور إطارات من الوزارة، ورئيس المجمع الجزائري للنقل البحري، والمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، وممثلي مؤسسة “ميديتيرام” وشركة كوسيدار، بالإضافة إلى مسؤولي مكتب الدراسات البحرية.

واطلع سعيود، على مدى تقدم أشغال دعم أرصفة الرسو 18، 19، 20، 21 وأشغال إعادة تهيئتها في إطار تحسين هذه المنشأة.

كما استمع إلى شروحات حول سير العمل والخطط التقنية المبرمجة من قبل مؤسسات الإنجاز.

وقام أيضا بتفقد أشغال تهديم وردم المخازن القديمة، في إطار توسيع مناطق الشحن لاستقبال أكبر عدد من الحاويات.

في هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز هذه المشاريع نظرا لأهميتها الكبيرة في تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. مؤكدا عدم تسامحه مع أي تأخير في المواعيد، يوضح المصدر ذاته.

كما أسدى جملة من التعليمات تشمل، الى جانب العمل بنظام 24/24ساعة، “تعزيز الورشات بالموارد البشرية والمادية اللازمة. ومضاعفة الجهود ،وتشكيل لجنة من مهندسين بالإدارة المركزية للمراقبة. والقيام بزيارات تفتيشية ميدانية يومية (ليلية ونهارية) لورشات الأشغال”.

وأمر سعيود، بالعمل بالتنسيق مع كل المتدخلين (عمال الميناء، الشرطة، الجمارك، متعاملون اقتصاديون) من أجل تسريع وتيرة معالجة الحاويات وتحقيق الأهداف المسطرة. داعياً مسيري الميناء للحرص على تسليم الحاويات لأصحابها في أسرع الآجال، وفقا للبيان.