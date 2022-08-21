ميناء العاصمة.. حجز 6 حاويات من مواد التجميل والمكملات الغذائية بقيمة فاقت 72 مليار سنتيم

تمكنت مصالح مفتشية أقسام الجمارك “جزائر – تجارة” التابعة إقليميًا للمديرية الجهوية للجمارك “الجزائر – ميناء”، من حجز ما يقارب 1700 كلغ من الحلي المصنوع من الفضة عالية الجودة و6 حاويات من مواد التجميل والمكملات الغذائية بالعاصمة.

وأوضح بيان المديرية العامة للجمارك، أنه تم حجز 1692.39 كيلوغرامًا من الحلي المصنوع من الفضة عالية الجودة، إضافة إلى أربع حاويات من مواد التجميل ومستحضرات النظافة الجسدية بقيمة 669.264.051.34، وحاويتان من المكملات الغذائية بقيمة 653.904.95.20 دج”.

وتندرج هذه العمليات في إطار “ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية, وتجنّد أعوانها التام ليلا ونهارًا في سبيل المساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني وبصحة وسلامة المواطن”.