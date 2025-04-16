ميناء المرسى بالشلف يتسلم رافعة سفن جديدة

تسلمت شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة، وحدة الشلف، رافعة السفن بطاقة 150 طن، على مستوى ميناء المرسى، بعد عملية تركيبها ، تم إجراء التجارب الأولى. عليها والتي كللت بفضل جهود الجميع بالنجاح، مما سيجعلها تدخل حيز الاستغلال خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار أن هذا المشروع جسد بتمويل من مجمع الخدمات المينائية SERPORT. حيث سيساهم في توفير خدمات رفع السفن من حوض الميناء إلى اليابسة، لأغراض الصيانة.

جدير بالذكر ان هذا الميناء، يحوي ورشات لإصلاح السفن وصيانتها، كما تم منح العديد من النشاطات المينائية المرتبطة بالحدادة. بيع الخردوات ومعدات الصيد، على مستواه، مما سيسمح بخلق ديناميكية اقتصادية وتجارية قوية على مستوى هذا الميناء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور