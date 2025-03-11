ميناء الهضاب العليا يدخل حيز الخدمة

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، بمعية السادة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، ووزير التجارة الداخلية. وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على وضع حيز الخدمة ميناء الهضاب العليا بمنطقة الفسحة بتيكستار ولاية برج بوعريريج.

حيث استمع الوفد الوزاري إلى عرض حول منطقة الفسحة الأولى على المستوى الوطني، ليتم بعدها الإشراف على استقبال وتفريغ قطار حاويات قادم من ميناء بجاية. وكذا الإشراف على عملية الجمركة.

كما تمت زيارة ومعاينة مختلف مرافق هذه المنشأة. وبهذه المناسبة ذكّر وزير النقل بالأهمية البالغة لهذا الميناء نظرا لموقعه الجُغرافي. المتميّز ومرور خط السكة الحديدية بجواره، ما يسهّل عملية نقل الحاويات براً.

ويساهم في ترقية الصادرات وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المنطقة، وتخفيف الضغط على ميناء بجاية، وموانئ الولايات الساحلية القريبة. ويعمل على تحسين إنسيابية الحركة التجارية.

كما أوضح بأن هذا الإنجاز الكبير، يعود الفضل فيه إلى “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون” الذي قرّر إعادة بعث الموانئ الجافة. ووضعها تحت تصرف الموانئ التابعة للدولة.