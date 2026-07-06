ميناء بجاية.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص “سيبيتاكس”

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية “الشيخ الحداد” بميناء بجاية، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف. أثناء المعالجة الجمركية لباخرة قادمة من ميناء سات الفرنسي، من إحباط محاولة إدخال كمية من الأقراص المحظورة والمقدرة بـ5195 قرصاً من نوع “سيبيتاكس (Cibitex)”.كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مكنسة كهربائية قصد التمويه.

وقد أسفرت العملية عن حجز الأقراص المحظورة ووسيلة النقل المستعملة، مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتجسد هذه العملية جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية واحترافيتهم في تأمين المعابر الحدودية. بما يضمن حماية المجتمع وتسهيل تنقل المسافرين في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

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