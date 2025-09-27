ميناء بجاية.. الوالي يأمر بتسريع معالجة السفن وتسليم الحاويات في أسرع الآجال

أسدى والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، تعليمات تقضي بضرورة أجل تسريع وتيرة معالجة الحاويات وتحقيق الأهداف المسطرة، وطالب مسيري الميناء بالحرص على تسليم الحاويات لأصحابها في أسرع الآجال، بالإضافة إلى تسريع معالجة السفن التي تنتظر الرسو.

وخلال زيارة تفقدية مفاجئة لميناء بجاية، ‏‎شدد الوالي على ضرورة العمل بالتنسيق مع كل المتدخلين. (الميناء، الشرطة، الجمارك، متعاملين اقتصاديين) من أجل تسريع وتيرة معالجة الحاويات وتحقيق الأهداف المسطرة. وطالب مسيري الميناء بالحرص على تسليم الحاويات لأصحابها في أسرع الآجال.

حيث عاين الإجراءات المتخذة في اطار التسهيلات المباشرة من طرف السلطات المحلية. التي من شأنها أن تضفي مزيدا من المرونة و الفعالية في نشاطات مؤسسة ميناء بجاية على ما يتماشى و التوجهات الإقتصادية للبلاد. المبنية أساسا على مرافقة فعالة للمتعامل الإقتصادي.

كما ذكر كربوش بأهمية السهر على تجسيد هذه العملية وأسدى تعليمات لاستغلال جميع الإمكانيات المادية والبشرية للعمل بنظام 24/24 ساعة و 7/7أيام و هذا لضمان خدمة متواصلة في ميناء بجاية وترقية أدائه و تطوير قدراته الخدماتية، وكذا تسريع معالجة السفن التي تنتظر الرسو لتقليص المصاريف الزائدة الناتجة عن هذه التأخيرات.

