ميناء بجاية..حجز كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لنقل المسافرين “شيخ حداد” بميناء بجاية، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببجاية، من حجز كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري.

وذلك على إثر معاينة مخالفات تتعلق بالتصريح الخاطئ، وعدم التصريح ببعض البضائع، بالإضافة إلى إدخال سلع خاضعة لرخص أو تراخيص خاصة دون تقديم الوثائق المطلوبة عند التصريح.

وقد تمثلت البضائع المحجوزة في: معدات إعلام آلي. تجهيزات حساسة (كاميرات مراقبة، نظارات بنادق صيد، طائرات مسيرة “درون”، أجهزة اتصال لاسلكي موجهة للاستعمال المنزلي). أجهزة كهرومنزلية. دراجات هوائية، ملابس وأحذية مستعملة. ملحقات للهواتف النقالة (شواحن، مقابض شحن). وبضائع أخرى متنوعة.

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