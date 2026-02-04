ميناء بجاية: رسو باخرة محملة بـ 11700 رأس غنم مستوردة 

رست بميناء بجاية باخرة على متنها 11700 من الأغنام المستوردة من الخارج ستوجه الى عملية الذبح لتموين السوق باللحوم الحمراء وتلبية طلب الإستهلاك في شهر رمضان.

هذه هي الدفعة الاولى من الأغنام المستوردة جاءت بعد يوم واحد من إستقبال ميناء بجاية شحنة من العجول المستوردة من البرازيل تقدر، بي 1024 رأس موجهة أيضا لتموين قطاع الخدمات الجامعية.

وبخصوص شحنة الأغنام المستوردة ستخضع الى فترة الحجر الصحي و معاينتها من قبل البيطريين قبل عملية توزيعها على المذابح تباعا مع شهر، الصيام.