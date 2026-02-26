ميناء بجاية يستقبل 14 رافعة شوكية وجرافتين

إستقبل ميناء بجاية دفعة جديدة من التجهيزات المتطورة، تضم 14 رافعة شوكية وجرافتين. في خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستويات الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرات المناولة والتحميل. وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية السعيد سعيود الرامية إلى تحديث وعصرنة الموانئ الوطنية.

وتندرج هذه التدعيمات ضمن برنامج شامل لتطوير الموانئ الوطنية، شمل عددا كبيرا من الموانئ لتعزيز الأداء، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة. ودعم تنافسية الموانئ بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن هذا الاستلام يعكس حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل على تحقيق نقلة نوعية في مجال الموانئ الوطنية. من خلال تدعيم بنيتها التحتية وتزويدها بأحدث التجهيزات. بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر على الصعيد اللوجستي الإقليمي.

