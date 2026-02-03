ميناء بجاية يستقبل 2024 رأس من العجول قادمة من البرازيل

أعلنت مؤسسة ميناء بجاية، اليوم الثلاثاء، عن رسو سفينة محملة بـ 2024 رأس من العجول قادمة من دولة البرازيل، لضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه العملية تندرج ضمن ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وتعد هذه العملية أول وصول من نوعه خلال سنة 2026.

كما أشارت أن هذه العملية هامة لضمان استقرار تموين السوق الوطني باللحوم. وستساهم في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء في مختلف مناطق البلاد.

