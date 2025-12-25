 ميناء بجاية: حجز أزيد من 700 ألف قرص إكستازي وتوقيف امرأتين ورجل

تمكنت المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بميناء بجاية، من حجز كمية جد معتبرة من المخدرات الاصطناعية من نوع إكستازي.

العملية تمت في إطار تنفيذ المهام العملياتية لمصالح الجمارك، وبالتنسيق والتعاون مع شرطة ميناء بجاية.

وحسب بيانٍ للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، تم خلال العملية حجز أكثر من 700.000 قرص من نوع إكستازي (مخدرات اصطناعية).

وبوزن إجمالي قدره 320 كيلوغرامًا و535 غرامًا، كانت مخبأة بإحكام داخل ثلاث مركبات سياحية مهيأة خصيصًا لغرض التهريب.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بامرأتين ورجل، تم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.