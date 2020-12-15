ميناء بوهارون.. عودة الصيادين الخمسة المفقودين سالمين

وصل في هذه الأثناء البحارة الخمسة الذين كانوا مفقودين في عرض البحر إلى ميناء بوهارون.

وحسبما وقفت عليه “النهار اونلاين”، فإن البحارة الخمسة تم تحديد موقعهم في عرض البحر صبيحة اليوم على الساعة الثامنة صباحا على بعد 30 كيلومترا شمال شواطئ بوهارون من قبل حرس السواحل.

البحارة وفي تصريح لهم أثناء وصولهم، وجهوا شكرهم لحرس السواحل ومصالح الحماية المدنية، بالإضافة إلى المسؤولين المحليين لبوهارون وكل السلطات المعنية والشعب الجزائري.

وتم نقل البحارة مباشرة بعد وصولهم من قبل مصالح الحماية المدنية للمستشفى لتقديم الاسعافات الضرورية لهم والفحوصات اللازمة.