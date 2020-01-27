ميناء جن جن: تراجع في حجم المواد المستوردة من الحبوب بـ 32 بالمئة

كشف الرئيس المدير العام لميناء جن جن بجيجل انه تم تسجيل تراجع في حجم المواد المستوردة من الحبوب بـ 32 بالمئة مقارنة ب2018.

وفي تصريح خص به النهاراونلاين بواب عبد السلام بالرغم من تراجع في حجم المواد المستوردة من الحبوب بنسبة 20 بالمئة الا ان الميناء سجل سنة 2019.

تم تسجيل ارتفاع في حجم السلع المتبادلة بـ 32 بالمئة مقارنة ب2018 .

واشار ذات المسؤول إلى ان هذا الارتفاع راجع الى الزيادة في قيمة السلع المصدرة خارج المحروقات بنسبة 124 بالمئة.

حيث اصبح يمثل 28٪‏ من الحجم الاجمالي لسنة 2019 الذي بلغ 4.5 مليون طنا.

مضيفا في ذات السياق إن هذه الحصيلة السنوية لنشاط ميناء جن جن احد اهم المرافق التجارية و الاقتصادية وطنيا.

الأمر الذي ساهم في تحسين المداخيل التي ارتفعت بنسبة 8 بالمائة.

بالمقابل يضيف تم تسجيل في نفس السنة 2019 انخفاض في القيمة الاجمالية للنفقات بنسبة 4 بالمائة. وذلك بالرغم من رفع الاجور بنسبة 26بالمائة لتحسين المستوى المعيشي للعمال.