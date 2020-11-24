ميناء “جن جن”: تصدير 2 مليون طن من الكلينكر منذ بداية السنة

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن بولاية جيجل، عبد السلام بواب، أنه تم تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر منذ مطلع السنة الجارية إلى عدة دول عبر الميناء.

وقال بواب، في تصريح لـ “وأج”، أن ميناء جن جن عرف في الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر.

وأضاف بواب، أن إرتفاع حجم تصدير مادة الكلينكر راجع إلى دخول أحد المتعاملين إلى أسواق جديدة بأمريكا اللاتينية.

وذلك على غرار البيرو والبرازيل وهايتي وجمهورية الدومينيكان، حيث تم تصدير 300 ألف طن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه من بين 2 مليون طن المصدرة من مادة الكلينكر نحو مختلف دول العالم، يحوز المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر”جيكا” على نسبة 50 بالمائة.