ميناء جن جن .. وصول حافلات جديدة مستوردة من الصين

استقبل ميناء جن جن بولاية جيجل، مساء اليوم الثلاثاء، 380 حافلة جديدة لنقل المسافرين مستوردة من الصين.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية جيجل، تأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى استيراد 10 آلاف حافلة. في إطار تجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقا لبيان مصالح ولاية جيجل، تضم هذه الشحنة ما مجموعه 380 حافلة، وهي جزء من برنامج استيراد حافلات لنقل المسافرين. من المرتقب وصولها تباعا إلى مختلف الموانئ الجزائرية خلال الأيام المقبلة، قادمة من الصين وألمانيا.

وكان ميناء العاصمة قد استقبل الشحنة الأولى من الحافلات الجديدة المستوردة من الصين. والمقدرة بـ 335 حافلة من مختلف الأصناف.