ميناء جن جن يحقّق نموا بـ37 بالمائة في حجم تبادل السلع خلال الثلاثي الأوّل من 2021

حقّق ميناء جن جن “جيجل” نموا في حجم تبادل السلع بنسبة 37 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.

وقال الرئيس المدير العام لميناء جن جن عبد السلام بواب، أن حجم السلع المتبادلة عبر الميناء بلغ 1.5 مليون طن “إستيراد وتصدير”.

وأرجع بواب، النمو إلى تزايد حجم الصادرات خاصة في مادة “الكلنكر” ودخول مركب الحديد والصلب ببلارة مرحلة الإنتاج.

بالإضافة إلى قيام ذات المركب بأول عملية تصدير خلال الأسبوع المنصرم لـ 17 ألف طن من الأعمدة الحديدية.

وأوضح بواب، أنه يتوقع مواصلة إرتفاع حجم تبادل السلع خلال هذا العام بميناء جن جن خاصة فيما تعلق بعمليات التصدير.

وكشف في ذات السياق، أن ميناء جن جن يطمح لبلوغ حجم تبادل للسلع يفوق 5 ملايين طن خلال العام الجاري 2021.