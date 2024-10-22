ميناء جن جن.. 8 ملايين طن حجم التبادلات التجارية منذ بداية السنة

أكد الرئيس المدير العام لميناء جن جن، عبد السلام بواب أن حجم التبادلات التجارية بلغ 8 ملايين طن منذ بداية السنة.

وفي تصريح خص به “وأج”، أوضح عبد السلام بواب. على هامش لقاء تقييمي لعمليات التصدير خارج المحروقات عبر ميناء جن جن بولاية جيجل، أن “الميناء ذاته يهدف لبلوغ عتبة 10 ملايين طن من التبادلات نهاية 2024”.

وتابع بواب، أن ميناء جن جن تم تدعيمه بعدة آليات من الحجم الكبير. قصد الرفع والتسريع من عملية معالجة البضائع.

كما أشار المسؤول ذاته إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليار دينار لاقتناء مختلف المعدات. وذلك في إطار المساهمة في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.