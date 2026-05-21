ميناء جيجل يستقبل أزيد من 18 ألف رأس غنم

رست بميناء جن جن في ولاية جيجل، على الساعة 19:35 دقيقة السفينة W M F EXPRESS محملة بأزيد من 18 ألف رأس غنم. وهذا على مستوى رصيف الجزائر 2. و هو أحد الأرصفة الأربعة المدشنة حديثا و التي وضعت في الخدمة الاسبوع الماضي.

كما استقبل ميناء جيجل، سفينة محملة بـ18800 رأس غنم قادمة من رومانيا.

و تنفيدا لتعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، سخّرت مؤسسة ميناء جن جن. كافة إمكانياتها المادية و البشرية. لضمان استقبال السفينة و التكفل بعمليات التفريغ في أفضل الظروف و أقصر الآجال.

