ميناء رأس جنات يتدعم بمسمكة جديدة للبيع بالجملة

تدعم ميناء رأس جنات شرق بومرداس مؤخرا بمسكمة جديدة للبيع بالجملة للموارد الصيدية.

وقال مدير الصّيد البحري وتربية المائيات اليوم الخميس أنّ المسمكة ستستلم مؤقتا على أن تدخل حيزالاستغلال رسميا سنة

2018.

أضاف نفس المتحدّث، أنّه تمّ إنجازهذا الفضاء الموجّه لتنظيم عملية التسويق بالجملة للمنتجات البحرية، وتحسين ظروف عمل الصيادين.

من خلال عقار مساحته 300 متر مربع، يستجيب لمتطلبات العمل البحري.

ويتدعم قريبا بمسمكة البيع بالتجزئة التي تنشط منذ عدة سنوات خارج محيط الميناء .

ويتضمن هذا المبنى غرفة للتبريد ووحدة لصناعة الثلج و مساحات للتسويق المنظم و أخرى للترويج.

بالإضافة إلى مكاتب مختلفة للإدارة وللطبيب البيطري .