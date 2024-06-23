ميناء زموري.. إخماد حريق ورشة تصليح قوارب الصيد نهائيا

أعلنت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الأحد، عن اخماد حريق ورشة تصليح قوارب الصيد في ميناء زموري، ومنع انتشاره. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة لأي طارئ.

للإشارة، نشب، ظهر اليوم الأحد، حريق مهول داخل ورشة تصليح قوارب صيد في ولاية بومرداس.

وحسب بيان الحماية فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 12 سا 34 د، من أجل حريق شب بورشة لتصليح قوارب الصيد. وهذا بميناء زموري البحري بلدية زموري دائرة برج منايل.

وم تسخير لهذا التدخل 9 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.