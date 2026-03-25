ميناء سكيكدة: تصدير 3 آلاف طن من الحديد نحو موريتانيا

تم بميناء سكيكدة شحن كمية معتبرة من مادة الحديد المخصصة للبناء باتجاه موريتانيا. وذلك في إطار تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية.

ووفق ما أفاد به بيان للمؤسسة، فقد بلغت حمولة الشحنة 3000 طن من حديد الخرسانة. وهي مادة أساسية في قطاع البناء والأشغال العمومية، ما يعكس الطلب المتزايد عليها.

وتكفلت بعملية النقل البحري الشركة الوطنية للنقل البحري “Compagnie Nationale Algérienne de Navigation”. التي تواصل لعب دور محوري في دعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

كما أوضح المصدر ذاته هذه العملية “تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الصادرات. حيث تريد الجزائر إلى تعزيز حضورها أيضا في الأسواق الإفريقية وتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف الشركاء”.

للإشارة ينتظر أن تساهم مثل هذه العمليات في رفع حجم المبادلات التجارية. وتدعيم مكانة الموانئ الجزائرية كمحاور لوجستية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

