ميناء سكيكدة.. حجز أزيد من ألف هاتف نقال و550 خرطوشة سجائر

تمكن أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء سكيكدة، من تنفيذ عدة عمليات حجز نوعية، تمثلت في حجز 1200 جهاز هاتف نقال من مختلف الأنواع والماركات مع لواحقها و550 خرطوشة سجائر من نوع “مالبورو”، إضافة إلى سلع أخرى متنوعة.

وأشارت مصالح الجمارك أن هذه العمليات تعكس اليقظة والجاهزية العالية لأعوان الجمارك في مكافحة الغش. والتهريب وصون الاقتصاد الوطني وأمن المواطن.

