ميناء سكيكدة.. حجز سلع مخبأة داخل مركبات قادمة من مرسيليا

تمكنت المصالح الجمركية التابعة للمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء سكيكدة، من إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من السلع ذات الطابع التجاري قادمة من مرسيليا.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه تم إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من السلع ذات الطابع التجاري. تضم منتجات جديدة وأخرى مستعملة، كانت مخبأة بإحكام داخل عدة مركبات. قادمة من مرسيليا على متن باخرة المسافرين “الجزائر 2” بتاريخ 01 أكتوبر 2025.

حيث تم حجز البضائع وتحرير ملفات منازعات ضد المخالفين طبقًا لأحكام المادة 325 من قانون الجمارك.

