ميناء سكيكدة.. رسو باخرة محملة بالأغنام المستوردة من كرواتيا

رست باخرة Mariona اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بالرصيف رقم 04، القادمة من كرواتيا . والناقلة لـ 7940 من رؤوس الأغنام المستوردة لعيد الأضحى بميناء سكيكدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهوري الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بأضاحي العيد. وتجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل و كذا مجمع الخدمات المينائية بإتخاذ الترتيبات التنظيمية الازمة لتسهيل هذه العملية.

وطبقا للجهاز التنظيمي المكلف بمعالجة هذا النوع من السفن، سخرت مصالح المؤسسة المينائية لسكيكدة جميع الوسائل البشرية واللوجيستية لمعالجة الباخرة. بهدف تفريغها في أحسن الظروف وتحويلها إلى النقاط المخصصة لإستقبالها.