ميناء سكيكدة يستقبل سفينة عاملة بالوقود المزدوج

رست أول أمس بميناء سكيكدة نوع جديد من سفينة حاويات متطورة على الساعة الواحدة صباحا. محملة بـ 205 حاوية أي 2050 طن قادمة من الصين عبورا بميناء الجزائر العاصمة.

حيث تعتبر هذه الباخرة صديقة البيئة إذ تتميز بمحرك رئيسي يعتمد على تقنية الوقود المزدوج (DUAL_FUEL). والذي يقلل من التلوث البيئي داخل الميناء.

هذا وتصنف هذه الباخرة كنموذج رائد ضمن سلسلة تضم أربعة سفن متطابقة تم تصميمها خصيصا لخفض الانبعاثات الكربونية عبر خطوط الملاحة الاقليمية. وذلك تطبيقا لتعليمات المنظمة البحرية الدولية (OMI).

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