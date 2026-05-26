ميناء سكيكدة يستقبل شحنة جديدة من الأغنام المستوردة

استقبل ميناء سكيكدة اليوم الثلاثاء، الباخرة الثانية القادمة المحملة بشحنة جديدة من الأغنام المستوردة من سوريا وعلى متنها 18,500 رأس غنم. وهذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.

ورست الباخرة: “EL KHUDAIR STAR” في وقت قياسي. مع إخضاع حمولتها من الأغنام القادمة من سوريا إلى فحص طبي دقيق وشامل. من طرف بياطرة المصالح الفلاحية على متن السفينة قبل الإنزال. ليتم نقل الماشية مباشرة إلى مراكز التجميع المعتمدة تحت حراسة أمنية وطبية مشددة.

وتأتي هذه الشحنة لتعزيز السوق الوطنية، تزامناً مع استمرار تدفق الأضاحي. عبر مختلف الموانئ الجزائرية للوصول إلى عتبة مليون رأس.

