ميناء سكيكدة يعزز أسطوله بثمانية جرارات جديدة لتحسين الأداء اللوجستي

استلمت مؤسسة ميناء سكيكدة اليوم ثمانية (08) جرارات رورو جديدة (Tracteur RO/RO)، ضمن برنامج وطني يهدف إلى تطوير المنشآت المينائية ورفع جاهزيتها التشغيلية.

وحسب بيان، لوزارة الداخلية والنقل اليوم الخميس يأتي هذا التدعيم على غرار ما شهدته موانئ الجزائر ووهران، في إطار سلسلة الجهود الرامية. إلى تحسين سرعة وكفاءة العمليات اللوجستية داخل الموانئ وتعزيز قدرتها على استيعاب الحركة التجارية المتزايدة.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية استراتيجية للنهوض بالموانئ الجزائرية، التي تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية وربطها بشكل أفضل بسلاسل. التوريد العالمية، فضلاً عن تعزيز مكانة الجزائر كمركز لوجستي إقليمي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تحديث المعدات التقنية والتوسع في الخدمات المينائية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين. مع التركيز على السرعة والدقة في معالجة الحاويات والشحنات.