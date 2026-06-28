ميناء عنابة: تصدير أكثر من 38 ألف طن من الإسمنت الأبيض

استقبل ميناء عنابة، يوم السبت، السفينة MV PAIWAN WISDOM التي رست على مستوى المركز الرصيفي رقم 7. لشحن 30.500 طن من الإسمنت الأبيض المعبأ في أكياس كبيرة (Big Bags، لفائدة المتعامل الاقتصادي البسكرية للإسمنت SBC والموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا إلى مينائي فيلادلفيا وويست بالم بيتش.

وبالتوازي مع معالجة السفينة MV PAIWAN WISDOM، تتواصل عمليات الشحن على متن السفينة MV LUCITA، التي رست بميناء عنابة يوم الأحد 28 جوان 2026 على مستوى المركز الرصيفي رقم (06)، لشحن 7.800 طن من الإسمنت الأبيض المعبأ في أكياس كبيرة (Big Bags)، لفائدة المتعامل الاقتصادي البسكرية للإسمنت (SBC)، والموجهة إلى ميناء ألميريا بالمملكة الإسبانية، في تجسيد لقدرة المؤسسة على معالجة سفينتين في آن واحد بكفاءة وفعالية.

وقد سخرت مؤسسة ميناء عنابة جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية والتقنية لضمان السير الحسن لهاتين العمليتين. من خلال التنسيق المحكم مع مختلف المتدخلين في السلسلة المينائية، بما يضمن انسيابية عمليات الشحن، والتسريع في وتيرة معالجة البضائع، وتقديم خدمات مينائية ذات جودة عالية تستجيب للمعايير الدولية.

وبذلك، يبلغ إجمالي الكمية المصدرة عبر ميناء عنابة خلال هاتين العمليتين 38.300 طن من الإسمنت الأبيض. وهو ما يعكس الديناميكية المتواصلة التي يشهدها الميناء في مجال مرافقة المصدرين وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وتجسد هذه العمليات التصديرية المتزامنة جاهزية مؤسسة ميناء عنابة، وكفاءة مواردها البشرية ووسائلها اللوجستية. وقدرتها على توفير خدمات مينائية عصرية وفعالة تستجيب لمتطلبات التجارة البحرية الدولية. بما يسهم في رفع تنافسية المنتوج الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين الجزائريين.

وتأتي العملية تطبيقًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى الرفع من مستوى أداء وفعالية الموانئ الوطنية، وعصرنة خدماتها. وتعزيز المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما الناشطين في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات. وتجسيدًا للتوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”. يواصل ميناء عنابة تأكيد دوره المحوري في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

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