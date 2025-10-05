ميناء عنابة.. حجز 130 محرك سيارات جديد غير مصرّح به

تمكنت مصالح الجمارك بولاية عنابة، من حجز 130 محرك سيارات جديد غير مصرح به داخل حاويتين قادمتين من الصين، على مستوى ميناء عنابة.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2025، تم حجز 130 محرك سيارات جديد غير مصرح به. داخل حاويتين قادمتين من الصين، على مستوى ميناء عنابة.

وقُدّرت الغرامة المستحقة بـحوالي 44 مليون دينار جزائري، وذلك تطبيقا للمادة 325 فقرة “و” من قانون الجمارك.

