ميناء عنابة يوقع اتفاقية لإنشاء محطة مبتكرة

قامت مؤسسة ميناء عنابة بتوقيع عقد مع المؤسسة الفرعية لمركز البحث في البيئة « PS ENV » بإنشاء محطة مبتكرة « WTNPs Station » .

وستمكن هذه الإتفاقية من معالجة و تصفية و رسكلة مياه عنابر السفن والساحبات البحرية. باستعمال الجزيئات النانوية الخضراء و الطاقة الشمسية لإعادة إستخدامها من طرف المؤسسة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل ميناء عنابة إلى “ميناء أخضر” طبقاً للاتفاقية الدولية « MARPOL » .

وتاتي الاتفاقية تطبيقاً لتعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. المتعلقة بالمتابعة الميدانية لنشاط الموانئ و تطويرها و التحسين من آداءها وفق المعايير الدولية.

