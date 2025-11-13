إعــــلانات
الوطني

ميناء عنابة يوقع اتفاقية لإنشاء محطة مبتكرة

بقلم أسماء.ع
ميناء عنابة يوقع اتفاقية لإنشاء محطة مبتكرة
  • 60
  • 0

قامت مؤسسة ميناء عنابة بتوقيع عقد مع المؤسسة الفرعية لمركز البحث في البيئة « PS ENV » بإنشاء محطة مبتكرة « WTNPs Station » .

وستمكن هذه الإتفاقية من معالجة و تصفية و رسكلة مياه عنابر السفن والساحبات البحرية. باستعمال الجزيئات النانوية الخضراء و الطاقة الشمسية لإعادة إستخدامها من طرف المؤسسة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل ميناء عنابة إلى “ميناء أخضر” طبقاً للاتفاقية الدولية « MARPOL » .

وتاتي الاتفاقية تطبيقاً لتعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. المتعلقة بالمتابعة الميدانية لنشاط الموانئ و تطويرها و التحسين من آداءها وفق المعايير الدولية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/60qZJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer