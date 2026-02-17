ميناء مستغانم.. استلام شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

تم اليوم الثلاثاء، على مستوى ميناء ولاية مستغانم، استلام شحنة جديدة من الحافلات المستوردة والتي قدرت بـ 384 حافلة جديدة.

وـاتي هذه العملية، في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني، القاضي باستيراد 10 آلاف حافلة. جديدة موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين.

وبمتابعة شخصية من الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استلمت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني عبر مؤسسة تطوير صناعة السيارات على مستوى ميناء مستغانم 384 حافلة جديدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور